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إسماعيل يوسف: محمد صبحي ممكن يروح الأهلي

كتب:

حسن مظهر
01:19 م | الأحد 12 ديسمبر 2021
لاعبو الأهلي

لاعبو الأهلي

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنّ محمد صبحي حارس الفريق الأبيض المٌعار لنادي فاركو ببند نية البيع بمقابل مادي 20 مليون جنيه، سيذهب إلى فريق آخر، ولن يعود لنادي الزمالك مرة أخرى.

وأضاف يوسف، خلال ظهوره ببرنامج «ملعب أون تايم»، رفقة الإعلامي سيف زاهر: «محمد صبحي رايح حته تانية لأن محطوط بند نية البيع مقابل 20 مليون جنيه، واللاعب عنده عروض من النادي الأهلي وبيراميدز، وفاركو هو اللي ممكن يتحكم في اللاعب في أي وقت من غير ما يرجعه لنادي الزمالك في أي وقت، بكل سهولة هيمنح الزمالك 20 مليون جنيه، ويتحكم في بيع اللاعب بشكل قانوني». 

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