الأهلي: لم نتلق ردودا من الجبلاية في أزمة المونديال.. ولا نمثل أنفسنا (فيديو)

علق سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أزمة تضارب المواعيد بين بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية، قائلًا: «خاطبنا اتحاد الكرة عدة مرات بسبب وجود اللاعبين في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، والتي سيتم إقامتها خلال نفس فترة بطولة كأس العالم للأندية».

الفرصة كانت مهيأة أمام الاتحاد

وأضاف «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»: «لم نتلقَ أي ردود إيجابية من قبل الاتحاد المصري لحل أزمة وجود اللاعبين في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، والتي سيتم إقامتها خلال نفس فترة بطولة كأس العالم للأندية، رغم أن الفرصة كانت مهيأة أمام الاتحاد المصري بسبب وجود قيادات الاتحاد الدولي لكرة القدم في مصر أثناء افتتاح بعض المشروعات التي يدعمها الفيفا».

وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي: «يجب أن نتلقى خطابات واضحة حول جهود الاتحاد المصري لكرة القدم فنحن ليس كما يعتقد البعض أننا نمثل أنفسنا كنادي في بطولة كأس الأندية العربية، ولا نمثل أنفسنا فقط في بطولة كأس العالم للأندية، ولكن نمثل الدولة المصرية، والقارة الأفريقية بأكملها».

شلبي: الأهلي لم ولن يتخلى عن دوره الوطني أبدًا

وطرحت مقدمة البرنامج، سؤالا، عن رد فعل النادي، إذا لم يتحرك اتحاد الكرة لحل الأزمة، حيث قال المدير التنفيذي: «أزمتنا بس مش في كده بعض اللاعبين سوف ينضمون لمنتخباتهم مثل المنتخب التونسي والمالي وعندنا 3 لاعبين في المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة، لكن النادي الأهلي لم ولن يتخلى عن دوره الوطني أبدًا».

وأتمّ: «ننتظر انتهاء أزمة وجود اللاعبين في كأس العالم للأندية خلال هذا الأسبوع، وإذا لم نتلق رداً سندرس كل الإمكانيات حفاظاً على مصلحة النادي الأهلي».