مواقف مصطفى شعبان الإنسانية لا تنتهي.. ضيف حلقة «عبدالرحمن عرام» بطل «قادرون باختلاف»

اعتاد الفنان مصطفى شعبان على تقديم الدعم الإنساني، وشارك مؤخرا منشورا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حوار مع المذيع عبدالرحمن عرام، تضامنا مع حملة «قادرون بإختلاف».

يذكر أنه خلال النسخة الثالثة من حملة «قادرون بإختلاف»، أعرب عبد الرحمن عرام، من ذوي الهمم، عن حلمه أن يصبح مذيعا بالتليفزيون.

وكان مصطفى شعبان، من ضمن الحاضرين، خلال النسخة الثالثة، من حملة «قادرون بإختلاف»، وقرر أن يحقق حلم عبد الرحمن عرام، أن يكون مذيع، بعد أن تم إتاحة الفرصة لـ الأخير، لتقديم حلقة في برنامج «et» بالعربي.

عبدالرحمن عرام يستضيف مصطفى شعبان

مصطفى شعبان، لم يظهر كثيرا في وسائل الإعلام، لكنه قررا أن يكون جزءا من تحقيق حلم عبدالرحمن عرام، وكتب عبر «فيس بوك»، قائلا: «انتظروني قريبا في حوار مع المذيع الشاطر عبدالرحمن عرام، ببرنامج «et» بالعربي.

كما أن بسمة وهبة أعلنت أن «عرام» سوف يقدم حلقة خاصة على قناة المحور، في برنامج «90 دقيقة».

وأعرب عبد الرحمن عرام عن سعادته بتحقيق حلمه، قائلا: «تحدثت وقلت إني أحلم بأن أكون مذيعًا، اللي اتمنيته من ربنا وحلمت بيه حصل، إن شاء الله هبقى معاكم في برنامج جديد، وأمنيتي الكبيرة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكون معايا في مداخلة في برنامجي وهنتقابل كتير على شاشة قناة المحور».

وتابع: «أنا واحد منكم من أسرة مصرية بسيطة واجتهدت وشقيت لمساندة أسرتي وخاصة والدتي، تدربت وجرى تأهيلي نفسيا وشاركت في ندوات ومؤتمرات حتى أصل إلى مكاني هذا».

وأوضح عبدالرحمن عرام: «قدمت مؤتمر مجتمع بلا عوائق على مستوى الوطن وأصبحت المتحدث الرسمي لأصحاب الهمم على مستوى الجمهورية».

مواقف مصطفى شعبان الإنسانية

ولم يكن هذا الموقف الأول لمصطفى شعبان مع الإنسانية؛ إذ أنه دعم العام الماضي بائع الفريسكا، وكان الفنان الوحيد الذي اأجرى معه اتصالا هاتفيا بعد عرض الأخير قصته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، للحديث عن رغبته في استكمال تعليمه.

وتصدر إبراهيم عبدالناصر، المعروف بـ (بائع الفريسكا)، مواقع السوشيال ميديا، آنذاك، فور إعلانه عن حصوله على مجموع 99.6 في الثانوية العامة ويحلم بالالتحاق بكلية الطب.

وبعد انتشار الفيديو الخاص به، عام 2020، حرص الفنان مصطفى شعبان، على التحدث إليه مباشرة في مكالمة هاتفية، وشجعه وقدم له الدعم المعنوي، وطلب منه أن يكون على تواصل دائم معه، في حال احتاج أي شيء، خلال حديثه في لقاء بـ برنامج «ET بالعربي».