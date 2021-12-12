زوجة «دندش» تكشف مفاجآت عن زوجها الداعم لشيرين: وراني كل أنواع العذاب «فيديو»

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الدكتورة هانيا فقيه زوجة المنتج اللبناني هاني دندش، أمس السبت، بعد تعليقها على ظهور زوجها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمة طلاقها مؤخرًا من الفنان حسام حبيب.

ونفت الدكتورة هانيا فقيه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الأنباء التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بأنها طلبت الطلاق من زوجها «دندش»؛ نظرًا لغيرتها عليه بعد ظهورها مع الفنانة شيرين، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

عنف أسري ومحاولة بالقتل

وقالت «الفقيه»: «أنا بكن لـ شيرين كل الاحترام، وطلب طلاقي من يوسف دندش هو العنف الأسري اللى أنا كنت بتعرضله من قبل زوجي جسديا أو لفظيا أو اقتصاديا وصولا لمحاولة قتلي، وفي دعوة قضائية ضد زوجي من 3 شهور، فأنا طالبة الطلاق لأنه تعرضت للعنف مش لأنه ظهر مع شيرين عبد الوهاب».

وأضافت أنها متفاجئة من دعم زوجها لشيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة، في حين أنها تعرض لكل أنواع العذاب والتعنيف على يد زوجها «دندش»، قائلة: «يوسف دندش ظهر مع شيرين عبد الوهاب بصفة الداعم لها ضد تعرضها للتعنيف من زوجها، في الوقت اللي هو نفسه وري مرته أسوأ أنواع العذاب، وأخذ ولادي لمجرد أنو مش راضية أرجع على بيت الزوجية بقالى تلت شهور مشوفتش ولادى الرضع».

زوجة دندش تهاجمه بعد ظهوره مع شيرين

يذكر أن الدكتورة هانيا فقيه كتبت منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»، قالت فيه: «كل اللي بعتولي عالخاص هالصورة وكل للي سألوني حتى، إيه هيدا للأسف زوجي، وقريبا انشالله طليقي..ومتل ما شايفين حفلات وقاعد مع شيرين ...لا عم يهتم بولاد ولا فرقانة معو مصلحتهم وانا بدي ولادي وخربت الدنيا عليهم...بنتي بكرا عيد ميلادها...الله يحرم للي مخبييتهم عندها ولادها اذا كان عندها ولاد.. والله يبليها بصحتها شو انها بلا ضمير».