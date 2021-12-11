شيرين: حسام راجل وسيد الرجالة.. وأمي أول وأكتر واحدة أصرت على الانفصال

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها شخصية قوية، وستظل قوية، «أنا مش بتظاهر بالقوة، بالعكس لما الناس شافتني امبارح بشكلي وشعري، الموضوع عدى خلاص، أنا أكتر حاجة مقوياني ومخلياني جامدة إني جنب بناتي، مش بتبرأ من اللي كنت فيه، صعب جدا واحدة بتتجوز لثالث مرة ويبقى الفرق بينها وبين جوزها سنة، كان لازم مش أقل من خمس أو 6 سنوات، لازم يبقى فيه فرق بيني وبينه عشان يبقى فيه شوية عقل».

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال تصريحات تليفزيونية لها: «حسام حبيب راجل وسيد الرجالة، الحتة الناقصة كانت ناقصة في عقلنا وتصرفاتنا، إحنا صغيرين، عشان كده بنتي لما جات تلومني وتقولي المدرسة بتاعتنا بتقول إني مش مبسوطة ومش حابة الحياة، قولتلها الدنيا تستاهل إننا نتربى، ونكبر مع بعض، الموضع يستاهل إننا نجرب ونحاول».

أول واحدة عرفت رغبتي في الانفصال هي أمي

وتابعت شيرين : «معرفش يعني إيه أبقى أم، دي حاجة صعبة جدا ومسؤولية كبيرة، ببني كيان أسيبه للدنيا وأمشي، وأنا مش هسيب لعيالي فلوس، أنا أسيب تعليم وحب ربنا لعيالي، أول واحدة عرفت رغبتي في الانفصال هي أمي، وهي أكتر واحدة أصرت عليه».