طرح تذاكر إلكترونية مع الورقية لاستقلال قطارات السكة الحديد

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن السكة الحديد ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، في طرح التذاكر الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى التذاكر الورقية، للمرور من البوابات الإلكترونية الجديدة المتواجدة بمحطتي مصر برمسيس والجيزة، لمنع تهرب الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، مؤكدا أنه لن يمنع صرف التذاكر الورقية، ولكن سيتم صرف التذاكر الورقية بشكل يمكنها التعامل أيضا مع البوابات الإلكترونية مثلها مثل التذاكر الإلكترونية الجديدة.

تنفيذ مشروعات عملاقة لخدمة الركاب

وأضاف المصدر، أن السكة الحديد تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة لخدمة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، من خلال تحديث نظم الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحويل المزلقانات للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة لتقليل حوادث القطارات.

تركيب بوابات إلكترونية بمحطتي رمسيس والجيزة

وركبت هيئة السكك الحديد خلال الفترة الماضية، بوابات إلكترونية جديدة بمحطتي مصر برمسيس والجيزة، لخروج ودخول الركاب من وإلى رصيف القطارات، وذلك لمنع استقلال أي راكب القطارات بدون تذكرة، وشدد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تركيب البوابات الإلكترونية بالمحطات الرئيسية، لحوكمة عملية دخول وخروج الركاب، ومنع تهرب المواطنين من دفع قيمة التذكرة.

البوابات الإلكترونية تضبط عملية الدخول والخروج لرصيف القطارات

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لـ«الوطن»، أن الوزارة تعكف على مواصلة تنفيذ جميع مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، مشيرًا إلى أن البوابات الإلكترونية الجديدة هدفها ضبط عملية الدخول والخروج من وإلى رصيف القطارات، ومنع دخول أي راكب الرصيف دون تذكرة، قائلا: «ما فيش راكب هيستقل القطارات بدون دفع قيمة التذكرة».