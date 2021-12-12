مواعيد وإجراءات استلام أراضي الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

يبدأ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد الموافق 12 من ديسمبر 2021، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي لحاجزيها بالأحياء «22 – 23 – 24 – 35 - 36»، بمدينة العاشر من رمضان، على أن يستمر التسليم حتى يوم الخميس 31 مارس 2022.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواعيد وإجراءات استلام أراضى الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة.

مواعيد استلام أراضى الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان

- تسليم قطع الأراضي بالحي الـ22 مجاورة 2، بمدينة العاشر من رمضان، القطع من 1 : 100، يوم الأحد 12 ديسمبر 2021.

- القطع من 101 : 200، يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021.

- القطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

- القطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021.

- القطع من 401 : 500، يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

- القطع من 501 : 568، يوم الأحد 19 ديسمبر 2021.

- قطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 : 100، يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021.

- القطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.

- القطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021.

- القطع من 301 : 400، يوم الخميس 23 ديسمبر 2021.

- القطع من 401 : 456، يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.

- قطع الأراضي بالحي الـ23 مجاورة 2، من 1 : 100، يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021.

- القطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021.

- القطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021.

- القطع من 301 : 400، يوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

- القطع من 401 : 461، يوم الأحد 2 يناير 2022.

- قطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1 : 100، يوم الإثنين 3 يناير 2022.

- القطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 4 يناير 2022.

- القطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 5 يناير 2022.

- القطع من 301 : 400، يوم الإثنين 10 يناير 2022.

- القطع من 401 : 500، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022.

- القطع من 501 : 600، يوم الأربعاء 12 يناير 2022.

- القطع من 601 : 672، يوم الخميس 13 يناير 2022.

- قطع الأراضي بالحي الـ24 مجاورة 1، من 1 : 100، يوم الأحد 16 يناير 2022.

- القطع من 101 : 200، يوم الإثنين 17 يناير 2022.

- القطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 18 يناير 2022.

- القطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 19 يناير 2022.

- القطع 401 : 500، يوم الخميس 20 يناير 2022.

- القطع من 501 : 600، يوم الأحد 23 يناير 2022.

- القطع من 601 : 637، يوم الإثنين 24 يناير 2022.

- القطع من 201 : 270، يوم الأربعاء 23 مارس 2022.

تخصيص الأيام من الأحد 27 مارس 2022، إلى الخميس 31 مارس 2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

إجراءات استلام أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان

- يشترط إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام.

- يجب أن يكون الحضور شخصيًا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.