جامع بمعرض «فوود أفريكا»: 19% زيادة بصادرات الصناعات الغذائية في 2021

افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالانابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة السادسة لمعرض "فوود افريكا" والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية.

8% زيادة في صادرات الحاصلات الزراعية

جاء ذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية والسيد / احمد جابر رئيس غرفة صناعة التعبئة والتغليف باتحاد الصناعات .

ويقام المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجهاز التمثيل التجاري وهيئة سلامة الغذاء، ويشارك فى المعرض أكثر من 22 جناح وطني، كما تشارك دولة روسيا بجناح يضم 30 شركة باعتبارها ضيف شرف المعرض هذا العام، ويتضمن المعرض تنظيم بعثة مشترين دوليين تضم أكثر من 500 مشترى دولي .

واكدت الوزيرة حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المعارض المحلية والدولية باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المصري وركيزة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية والخدمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

مشاركة 500 مشتريا عالميا يعكس ـهمية المعرض كمنصة تجارية

وقالت جامع ان معرض فوود أفريكا فى دورته السادسة يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الافريقية كما يعكس خطة الوزارة الهادفة الى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة الأسواق المحلية والعالمية.

واشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان المعرض يعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة السمراء حيث تتضمن الدورة الحالية للمعرض عدد كبير من المنتجات تشمل الخضروات والفاكهة المجمدة والمكرونة والحلويات والمخبوزات والحلوى والعصائر والمشروبات والأغذية المحفوظة والتمور ومنتجات الألبان.

المعرض يحقق توجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية

واوضحت جامع ان هناك 7 جهات تابعة للوزارة تشارك بفعاليات المعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ، وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الاعمال المصري والخارجي، واطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومن ثم الصناعة المحلية.

واشارت الى ان الوزارة قامت بإعداد خطة عمل للتوجه نحو افريقيا ترتكز على تعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الإفريقية بالاضافة اتاحة المزيد من الحوافز للصادرات المصرية لدول القارة في اطار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء والذي يتضمن زيادة نسبة مساندة تكلفة الشحن لدول قارة إفريقيا بنسبة 80%.

واضافت جامع ان صادرات الصناعات الغذائية بلغت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3 مليار و104 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و608 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 19%، حيث احتلت صادرات القطاع المرتبة الثالثة كأكبر قطاع تصديري في هيكل الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ، مشيرة الى ان اهم الدول المستقبلة لصادرات القطاع تتضمن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والجزائر وليبيا.

ولفتت الوزيرة الى ان صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو مليار و976 مليون دولار مقابل مليار و 822 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 8% بنفس الفترة من العام الماضيل، مشيرة الى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية تشمل روسيا الاتحادية والسعودية وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتتضمن أهم الحاصلات الزراعية المصدرة الأرز والحبوب والبصل والثوم والبطاطس والخضر والفاكهة والموالح والفول السوداني.

جدير بالذكر أنه سيتم تزامنا مع انعقاد المعرض عقد فعاليات أخرى تتضمن معرض باك بروسيس انترباك للتعبئة والتصنيع الغذائي والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف الألمانية، وفعالية سي فوود افريكا للمأكولات البحرية، وفعالية انجريدينز افريكا للخامات، وفعالية تمور افريكا للتمور، وفعالية فريش افريكا للحاصلات الزراعية.

كما سيتم خلال المعرض تنظيم عدد من الفعاليات المتعلقة بالمبادرات التنموية المقامة بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية تشمل هيئة تنمية الصعيد، ومشروعUSAID-TRADE ، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي (سيوة / الواحات البحرية / اسوان / الوادي الجديد (، ومشروع الابتكار الزراعي مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (بنى سويف / المنيا / الفيوم)، ومشروع تنمية منتج العسل الأسود بقنا بالتعاون مع البنك الدولي.