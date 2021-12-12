«التعليم»: افتتاح أول وأكبر مدرسة تكنولوجية في توشكى قريبا

تعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإعلان قريبا عن أول مدرسة متخصصة من نوعها في التكنولوجيا الزراعية، على أن تكون مقرها في منطقة توشكى، بحيث يساهم خريجوها في تعمير وتنمية منطقة توشكى ضمن استراتيجية الحكومة للاهتمام بهذا المشروع الضخم.

أول مدرسة متخصصة من نوعها في التكنولوجيا الزراعية

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن المدرسة سوف تنضم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بحيث يدخلها الطالب الذي حصل على الشهادة الإعدادية، وسوف تكون متخصصة في الزراعة المتطورة التي تعتمد على التكنولوجيا، على أن يتم مدها بكل الخدمات التي تهم الطلاب في حياتهم الشخصية والدراسية.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مدرسة التكنولوجية الزراعية في توشكى، هي ثمرة انطلاق الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجالات زراعية وتجارية، وسيكون هناك المزيد منها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركاء في هذه التخصصات، من مؤسسات ذات خبرة، أو رجال أعمال ومستثمرين في المجالات الزراعية والتجارية.

المشاركة في تعمير وتنمية توشكى

وأضاف المصدر، أنه أن الهدف من إنشاءها تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل ولديهم الخبرة في المجالات التي تستثمر فيها الدولة، بحيث يتم توظيفهم فور التخرج.

وتابع المصدر، أنها ستكون أول مدرسة متخصصة من نوعها في التكنولوجيا الزراعية، على أن تكون مقرها في منطقة توشكى، بحيث يساهم خريجوها في تعمير وتنمية منطقة توشكى ضمن استراتيجية الحكومة للاهتمام بهذا المشروع الضخم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الالتحاق بها عقب أداء الامتحانات، في حالة رغبتهم لذلك بعيداً عن الثانوية العامة، للحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.