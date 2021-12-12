ارتفاع نسبة صرف التموين إلى 50% قبل منتصف ديسمبر.. إقبال على البسكويت

قال مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن نسبة صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري ارتفعت قبل مرور منتصف الشهر، حيث سجلت ما يقرب من 50%، مرجعا السببب إلى وفرة السلع الغذائية واستمرار ضخ السلع الأساسية المدرجة في القائمة التي بلغ عددها حاليا 32 سلعة تموينية مدعمة.

توافر السلع التموينية في مخازن الشركة القابضة

وأوضح المصدر في تصريحات إلى «الوطن»، أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بها وفرة في السلع التموينية سواء السلع الأساسية التي تصرف ضمن حصة المواطن الأساسية من التموين مثل (الزيت والسكر والأرز) أو السلع الاختيارية التي تصرف للمواطن على البطاقة بباقي مبلغ الدعم والتي يختار منها ما يشاء بحسب رغبته مثل (المكرونة والدقيق والمسلى الصناعي والعدس والفول) وباقي قائمة السلع.

إقبال على البسكويت

وأشار المصدر، إلى إقبال المواطنين على شراء سلعة البسكويت الذي تم ضخه لأول مرة وإدراجه كسلعة تموينية بقائمة السلع، موضحا أنه لوحظ من خلال عمليات صرف سلع التموين منذ بداية الشهر وصرف نقاط الخبز للشهر الماضي إقبال المواطنين على شراء معلبات البسكويت من منافذ صرف البدالين التموينيين أو من خلال منافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.

وأكد المصدر أن توفير وزارة التموين لسلعة البسكويت أدى لحل مشكلة رئيسية كانت تحدث يوميا بين المواطن والبقال وهي أزمة «الفكة»، قائلا: «يتبقى للمواطن بعد صرف حصته من المقررات التموينية التي يحددها عدد أفراد البطاقة وبعد اختيارها بعض السلع الأخرى جزء من الفكة، وأحيانا يكون 2 جنيه أو 3 جنيه فكة مما أدى إلى حل هذه الأزمة بصرف المواطن باكو من البسكويت والذي توفره الوزارة بدءا من سعر جنيه واحد حتى 3 جنيهات».

أسعار البسكويت على قائمة السلع التموينية

** بسكويت سادة 1 جنيه.

** بسكويت ويفر محشو شيكولاته أو فراولة 2 جنيه.

** بسكويت بالعجوة 3 جنيهات.