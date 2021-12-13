طبيب يحذر من خطورة الأطعمة المعلبة: تسبب الوفاة

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من خطورة تناول الأطعمة المعلبة، نظرا لما تسببه من خطورة على الأوعية الدموية والقلب، ما ينتج العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن تحدث بسبب تناول أو الإفراط في الأطعمة المعلبة، حيث توجد بها العديد من الأملاح الضارة في الأطعمة، وتسبب المشاكل في الأوعية الدموية.

الأطعمة المعلبة خطيرة بسبب الأملاح

وقال «شعبان»، إن الأطعمة المعلبة بها خطورة عالية نظرا لارتفاع نسبة الأملاح الضارة داخلها لظروف التخزين، مشددا على عدم تناولها نهائيا، ولابد من تناول الأطعمة الطازجة التي لا تسبب أي مشاكل على القلب أو الأوعية الدموية.

الأطعمة الطازجة أفضل للصحة

وأضاف عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أن الأطعمة الجاهزة، كالمجمدة أو التى تعد على شكل مسحوق ويتم خلطها مع الماء أو الحليب أو السائل، تحتوى على نسبة مرتفعة جدا من الأملاح والدهون الضارة، ومن الأفضل اختيار الخضروات المجمدة فهى تحتوى على ملح بنسبة أقل من المعلبة، وذلك حفاظا على القلب من الإصابة بأمراض تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم أوالكولسترول.

وأكد أنه من أفضل الأطعمة الطازجة التى يجب أن يحرص الإنسان على تناولها هى الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والأطعمة شاملة الألياف بصورة طبيعية، بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على أي أملاح قد تؤثر على صحة الأشخاص.

خطورة الأطعمة المعلبة

وعن المخاطر التي يمكن أن تقللها الأطعمة الطازجة، أوضح «شعبان»، أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تقللها هذه الأطعمة الطازجة من مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وضغط الدم بنسبة تتراوح من24% إلى 60%، والسكر من النوع الثانى، والسمنة والكولسترول، والالتهابات مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، واختلال حركة الأمعاء، والسرطان خاصة سرطان القولون.