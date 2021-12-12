ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS KALYMNOS»

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 سفينة كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS KALYMNOS» والتي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 66 ألف طن من الغاز المسال.

رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط يتابع عملية دخول السفينة

وتابع اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23071 طنا تشمل: 10461 طن يوريا و4600 طن فوسفات و260 طن كحول و7750 طن داى أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48077 طنا تشمل: 6866 طن ذرة و7399 طن قمح و6856 طن فول و1562 طن خشب زان و770 طن سكر و10000 طن كسب صويا و9217 طن خردة و4407 طن زيت طعام.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 885 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وبطاطا وبصل أخضر وفاصوليا وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «أعشاب وريحان وبصل وزيتون وليمون وبرسيم وكراوية وكركدية» وفواكه «بلح وبرتقال ويوسفي» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسنغافورة والبرازيل والمكسيك وإيطاليا وكندا وإسبانيا وأمريكا والصين وكرواتيا وسلوفينيا وبلجيكا وألمانيا ومالطا وهونج كونج.

123456 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 160 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2326 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123456 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106493 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2557 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وبني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3321 شاحنة.