إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارتين بالمنيا

أُصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادثين منفصلين لانقلاب سيارتينن الأولى على الطريق الصحراوي الشرقي، والأخرى بمحور سمالوط شمالي المحافظة.

إصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الإرتجاج، جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل.

تصادم سيارتي ملاكي وربع نقل بطريق محور سمالوط

وأُصيب 4 آخرون بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بطريق محور سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت المنيا مطلع الشهر الجاري حادث انقلاب اتوبيس، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل ببنى مزار، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي، وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصا بإصابات بسيطة.

وزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير هيئة الإسعاف، وأحمد رشاد رئيس مركز ومدينة سمالوط، المصابين بالمستشفي للاطمئنان على استقرار حالتهم، وتابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي، كما وجه المحافظ الشكر لكافة الأطقم الطبية، والتمريض، ورجال هيئة الإسعاف لما يبذلوه من جهد وتقديم الخدمات الطبية للمرضي، مؤكداً حرص الدولة على توحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمرضى.