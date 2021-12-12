التفاصيل الكاملة لصفقة «عز وأبو هشيمة».. «مستندات»

شهد اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، نهاية الجدل والإجابة على كل التساؤلات حول، صفقة استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب، إحدى شركات حديد عز، على حصة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حديد المصريين.

قيمة الحصة المستحوذ عليها 18%

وتبلغ قيمة الحصة التي قامت شركة العز الدخيلة للصلب بشرائها 18% من إجمالي حقوق الملكية في رأسمال شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب.

2.5 مليار جنيه قيمة الحصة التي تم شراؤها

وتبلغ القيمة الإجمالية لعملية شراء حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حديد المصريين 2.5 مليار جنيه، وسيتم سدادها من موارد الشركة.

الحصة تخص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

وقالت شركة حديد عز في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن الحصة التي سيتم شراؤها تخص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة المؤسس وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب.

القيمة العادلة للسهم

واعتمد مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب دراسة المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لمجموعة حديد المصريين والتي قدرت القيمة العادلة للسهم بنحو 1192.87 جنيه.

تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وتمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع على اتفاقيات وعقود بيع الأسهم، وإصدار أوامر الشراء وتوقيع كافة المستندات الأخرى اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية الأسهم، وتقديم المستندات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في هذا الشأن.

تأسيس شركة حديد المصريين

وتأسست شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب في سبتمبر 2012، والنشاط الرئيسي للشركة يتمثل في إدارة مشروعات مصانع الصلب وإدارة المشروعات الصناعية.

مجموعة العز الدخيلة للصلب

وتعمل مجموعة العز الدخيلة للصلب في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، وتمتلك الشركة 4 مصانع موزعة في الإسكندرية والسويس ومدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان، بحسب موقع الشركة.

المستندات الخاصة بالصفقة: