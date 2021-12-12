افتتاح المؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بأسوان

افتتح السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان المؤتمر العربي الخامس عشر للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذى يعقد فى الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021 بمدينة أسوان، وذلك بحضور الدكتور سالم حامدى مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية ، والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية ، بجانب ممثلي الدول العربية الشقيقة والصديقة السادة ممثلى الوزارات المصرية والمؤسسات العربية والدولية.

وتعقد فعاليات هذا المؤتمر تحت رعاية الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ومن جانبه أعرب الدكتور محمد شاكر عن سعادته للمشاركة في إفتتاح فعاليات هذا المؤتمر الذى يقام على أرض أسوان التي تمثل روح وأصالة التاريخ المصرى العريق ، مؤكداً على أن هذا المؤتمر يعد تجمع عربي دوري تراكمي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية لرصد إنتاج الفكر والإبداع والإبتكار في مجالات البحث والتطبيق علي المستوي المحلي والعربي والدولي للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتطويعها لخدمة التنمية في العالم العربي ، بالإضافة إلي تعظيم دور العلوم النووية وتطبيقها في بناء الإقتصاد العربي ودعم الخدمات المجتمعيه بما يتواكب مع التطوات العالمية في هذا الشأن، وبما يتوافق مع الإستراتيجية العربية التي شملتها قرارات مجلس الجامعة العربية.

ورحب اللواء أشرف عطية في كلمته بالحضور جميعاً في ظل المشاركة الواسعة لممثلى الدول العربية والذين يتقدمهم الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الكهرباء ، لافتاً إلى أن عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ينطلق على أرضها أكبر المشروعات التنموية في مجال الطاقة وهو الذى تمثل فى إنشاء أكبر محطة توليد للكهرباء بأعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين وهو السد العالى، كما تشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة حالياً تنفيذ أكبر مشروعات للطاقة الشمسية فى العالم ببنبان.

وتابع: وهناك الكثير من المشروعات التنموية والخدمية التى تقام داخل أسوان لتكون دائماً مصدر النماء والرخاء لمصر عبر العصور بمقوماتها ومواردها وثرواتها المتعددة ، وأكد أشرف عطية على أن محافظة أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الشمسية ، فهى تحظى بإستضافة فعاليات هذا المؤتمر الذى يهدف لإبراز إنجازات الدولة المصرية الحديثة فى الجمهورية الجديدة للعمل على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة على الوجه الأكمل.

جدير بالذكر أنه يشارك فى المؤتمر رؤساء الهيئات النووية المصرية وحوالي أكثر من 170 باحث وعالم من أكثر من 10 دول عربية في مجالات الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية ولفيف من العلماء والباحثين المصريين ، كما يشارك أيضاً رؤساء هيئة الطاقة الذرية المصرية لعرض خبراتهم السابقة في إنشاء وإداره المشروعات النووية ، علاوة على العديد من الباحثين من جامعة أسوان وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، كما سيشهد المؤتمر عرض أحدث الأبحاث في مجالات الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، فيما ستشمل وقائع المؤتمر عرض نتائج 116 بحث علمي في مجالات العلوم الأساسية، مفاعلات الأبحاث ومفاعلات القوى، ودور المرأة في المجال النووي، وتقنيات النظائر المشعة في الطب والزراعة، وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وتحلية ومعالجة المياه، والأمان النووي، والمعرفة النووية والقبول الشعبي للطاقة النووية، وإدارة النفايات المشعة ، بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية لإنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني، وكذا التجربة العراقية لإزالة التلوث الإشعاعي بمحافظة البصرة .