أسوان تشارك في المعرض الأفريقي للصناعات الغذائية 2021

تشارك محافظة أسوان في المعرض الأفريقي للصناعات الغذائية «فوود أفريكا 2021»، والذي يقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأهمية الإطلاع على الأجنحة المشاركة، لتبادل الخبرات والرؤى مع المتخصصين، ضمن مشاركة المحافظة في أحد أهم المعارض الدولية المتميزة باعتبارها منفذا للأسواق الأفريقية.

كما يأتي ذلك في إطار الاستثمار الأمثل لأكثر من 2 مليون نخلة، من خلال نقل التجارب والمشروعات الناجحة في صناعات ومنتجات التمور المختلفة.

جذب فرص استثمارية

وأوضح المحافظ أن مشاركة المحافظة في هذا المعرض التجاري الدولي المتخصص في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية يتواكب مع السعي المستمر لجذب فرص استثمارية جادة، تعمل على تحقيق التنمية البشرية لزيادة الدخل والمستوى المعيشي لمواطني أسوان.

28 دولة تشارك في المعرض

الجدير بالذكر، أن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية، تنتمي إلى 28 دولة، تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية ، وبالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية وجهاز التمثيل التجاري.