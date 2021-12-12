رسميا.. الشافعي رئيساً لمجلس إدارة نادي أسوان وحمادة صالح نائبا له

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي أسوان، نتيجة الانتخابات وفوز المستشار الشافعي صالح، بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي بحصوله على 2563 صوتاً.

الشافعي حصل على 2563 صوتا

فيما حصل حمادة صالح، على منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، بعدد أصوات 2608 أصوات، وهو ضمن قائمة المستشار الشافعي صالح.

ونجح أبو الحسن الشاذلي في منصب أمين الصندوق بعدد أصوات 2894 صوتاً بفارق ما يقارب 800 صوت عن منافسه محمد سيد، ويتواجد أبو الحسن الشاذلي ضمن قائمة المستشار الشافعي صالح.

وجاء قائمة أعضاء نادي أسوان فوق السن الذين حصلوا على أعلى أصوات الجمعية العمومية وهم: «سيف كثير، محمود مصطفى عبدالله، تامر مرسال، صلاح جمعة، إيهاب منصور».

عدد الأصوات الباطلة 800 صوت

فيما نجح تحت السن الذين حصلوا على أعلى الأصوات، معتز ربيع، بعدد أصوات 2180 صوتا، ومحمد عنتر فرج 2171 صوتا.

يذكر أن عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت، هو 12251 صوتا، وعدد الذين أدلو بأصواتهم 5792 عضوا، فيما كانت عدد الأصوات الصحيحة 4992 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 800 صوت.