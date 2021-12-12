«المؤبد» لـ 9 متهمين قتلوا شخصين في مدينة السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بقتل مواطنين في مدينة السلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر وعضوية المستشارين هشام الشريف وهاني ربيع وأمانة سر عامر على ويحيى عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كانت النيابة، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات، أنه في يوم 5 أكتوبر 2018، قتل المتهمون من الأول والخامس، المجني عليه «رمضان محمود» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا سلاحا ناريا «بندقية آلية»، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصابته.

حيازة أسلحة نارية غير مصرح بها

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخنا «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

كما أن المتهمون من السادس حتى التاسع قتلوا المجني عليها «هويدا محمد»، مع سبق الإصرار على ذلك، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا أداة ذات طبيعة انفجارية «قنبلة يدوية الصنع»، حال تشاجرهم معها، وما أم ظفروا بها حتى قام المتهم السادس بإلقاء تلك الأداة تجاهها، قاصدين إزهاق روحها فاستقرت في عنقها وصدرها.