«الأرصاد» تكشف موعد بداية فصل الشتاء.. وتوجه بمتابعة النشرات الجوية

شددت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، على ضرورة متابعة المواطنين للنشرات الجوية خلال هذه الفترة، خصوصا مع تغير حالة المنخفض الجوي وشدته خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الأسبوع الماضي شهد نشاطا للرياح الشديدة، التي وصلت سرعتها لـ70 كيلومترا/ ساعة، فضلا عن وجود عواصف ترابية على بعض المناطق.

وأضافت «شاكر»، خلال لقائها مع شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن الأسبوع الجاري يشهد نشاطا للرياح محدود للغاية، ويكون على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، ولا يوجد أي عواصف ترابية متوقعة خلال هذا الأسبوع.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط مهيأة لأعمال الملاحة البحرية

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط مهيأة لأعمال الملاحة البحرية خلال الأسبوع الجاري، ويكون ارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف، مؤكدة أننا أصبحنا مقبلين على بداية فصل الشتاء رسميا وجغرافيا، الذي يبدأ 21 ديسمبر.

نصائح للمواطنين خلال هذه الفترة

ووجهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين خلال هذه الفترة، فمن المهم ارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بهدوء تمام على الطرق السريعة في الصباح الباكر خلال فترات تكون الشبورة المائية، أو المناطق التي بها سقوط أمطار، والابتعاد عن أي أعمدة إنارة أو أكشاك كهرباء خلال فترات سقوط الأمطار تجنبا للصواعق الكهربائية، وخلال نشاط الرياح، والابتعاد عن اللوحات المعدنية والأشجار والمباني المتهالكة.

شبورة خفيفة بدءا من الغد

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية غدا في الساعات الأولى من اليوم على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أنّ الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية العربية والوجة البحري على فترات متفطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ومتقطعة على مدينتي حلايب وشلاتين.