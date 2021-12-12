بحث تظلمات التموين.. تنسيق لعودة المحذوفين المستحقين

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تظلمات التموين التي تقدم إلى مكاتب التموين أو المديريات، يتم فحصها مع وزارة الإنتاج الحربي بعد إرسالها إلى الديوان العام للوزارة، من أجل فحص كل التظلمات التي تقدم من قبل المواطنين، ممن تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني.

تظلمات «التموين».. الاستجابة لـ220 تظلما ثبتت أحقيتهم للدعم

وأضافت المصادر، أنه مؤخرا فحصت وزارة التموين ملف تظلمات التموين، حيث بلغت التظلمات المقدمة للوزارة ما يقرب من 4 آلاف تظلم مقدم من المواطنين، حيث تم الاستجابة لعدد 220 تظلما ممن ثبت أحقيتهم للدعم التمويني وذلك بعد التنسيق المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في هذا الشأن.

فيما أوضحت المصادر، أن كل الطلبات التي ترد إلى وزارة التموين بشأن إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيا أو إصدار بطاقات تموين جديدة أو إضافة صرف التموين لمن يصرف الخبز فقط، يتم الرد عليهم بأن هذه الخدمات التموينية متوقفة حاليا سواء من خلال مكاتب التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، أو عبر موقع دعم مصر والذي تجري عليه وزارة التموين إصلاحا حاليا وعلى الأيقونات الرئيسية به.

خدمات تموينية متاحة عبر بوابة مصر الرقمية

وأشارت المصادر، إلى أن جميع الخدمات التموينية المتوقفة عبر موقع دعم مصر بسبب عمليات الصيانة التي تتم له حاليا، هي خدمات متاحة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، وتشمل هذه الخدمات التالي:

1- إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2- فصل اجتماعي.

3- ضم أفراد الأسرة.

4- تفعيل بطاقات التموين.

5- الاستعلام عن حالة الصرف.

6- النقل من محافظة إلى أخرى.

فيما تظهر عبر بوابة مصر الرقمية 4 أيقونات بأن «الخدمة غير متاحة» حاليا وهي أيقونات: «إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين، وإضافة صرف تموين لمستحقي خبز، وإضافة الزوجة المحرومة».