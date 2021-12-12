أستاذ مناعة: متحورات كورونا الجديدة ستكون مختلفة تماما عن السابقة

قال الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفترة المقبلة سوف تشهد ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا ومن المتوقع أن يظهر متحور جديد كل أسبوعين من فيروس كورونا، خاصة في الدول التي لم تحصل تطعم مواطنينها بالجرعة المضادة لفيروس كورونا.

تغير في تكوين البروتيني لأوميكرون

وأضاف بدران في تصريحات لـ«الوطن»، أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» ظهر على التغير البروتيني وجود من 50 طفرة جديدة على التكوين الجيني وهذا الأمر له دلالة أن المتحورات الجديد من فيروس كورونا ستكون مختلفة تماما عن باقي المتحورات السابقة.

كورونا مستمرة مدى الحياة

وتابع أستاذ المناعة، أن فيروس كورونا لن ينتهي وسيظل باقي في المجتمع باقي الحياة، مشيرة أن ظهور متحورات جديدة تقاوم اللقاحات دلالة على بقاء الفيروس معانا لأطول فترة ممكنة، وأن الجرعة الإضافية أوالمعززة لا تمنع من الإصابة بهذه المتحورات بل تقلل من خطورة المضاعفات الناتجة فقط.

علاقة طردية في تطوير اللقاحات والمتحورات

وأكد بدران، أن شركات المصنعة للقاحات سوف تطور من اللقاحات للتصدي للمتحورات الجديد للفيروس أو الأعراض الناتجة من هذه المتحورات، وعند تطوير اللقاحات سيكون هناك تطوير في التغير الجيني والبروتيني للفيروس وستستمر هذه العلاقة مستمرة حتى يتحول وباء إلى ما يشبه الإنلفونزا الموسيمية.

أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية

وأشار بدران إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يمكن أن تسبب في تقليل فرص الإصابة بمتحور كورونا أو المضاعفات الناتجة من متحور الفيروس وتتمثل التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».