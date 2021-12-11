«التنمية المحلية»: عقد 42 ندوة توعوية لمواجهة زيادة السكان في الجيزة

اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة خطوات لمحاربة الزيادة السكانية وفقا لرؤية مصر 2030 وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواجهة القضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع لتحقيق التنمية، حيث نظمت الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورة تدريبية لمشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» الذي ينفذ بالوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

إطلاق المبادرات

وقام المشاركون بمحافظات السويس والأقصر وقنا والجيزة وقنا باستعراض ومناقشة تجارب الوحدة السكانية بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية.

كما أطلقت وحدة السكان بمحافظة الجيزة وفق تقرير الوزارة مبادرة «خلفتك مسئوليتك.. احسبها صح» بهدف التعامل مع القضية السكانية من خلال عقد 42 ندوة توعوية وتنموية بالتنسيق بين شركاء العمل التنفيذين للتوعية بخطورة الإنجاب المتعدد وزواج القاصرات وختان الإناث والأمية وعلاقة ذلك بالفقر والبطالة وذلك بمركزي الصف وأطفيح كمرحلة أولى، ثم تم تعميم المبادرة في باقي المحافظة كمرحلة ثانية تنفيذاً لرؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

تحديد المشكلات السكانية

كما استعرض تجربة محافظة قنا في تحديد المشكلات السكانية والتواصل مع الجمعيات الأهلية التي تعمل بالمجال لوضع خطط عمل لحل هذه المشكلات بالتعاون مع الشركات ورجال الأعمال المهتمين بجوانب التنمية وتحفيزهم للمساهمة في تنظيم المعارض الخاصة بمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وخاصة المتعلقة بمشروعات الدعم الاقتصادي للمرأة وشباب المحافظة.

بجانب العمل على تحسين خصائص السكان وحل المشكلات التي ظهرت بالمؤشرات من خلال عدة مبادرات مثل «حياة كريمة، دندرة بلا أمية، قوص الخضرة، أيامنا أحلى، حلم الأمومة ولكن، وصلة مياه=حياة»، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية وتوعوية بضرورة محو أمية القرى والتي تعد السبب غير المباشر للزيادة السكانية بالقرى.

تنظيم حملات وقوافل علاجية

كما عرضت محافظة السويس تجربتها لمواجهة الزيادة السكانية بتنظيم الحملات القومية والقوافل العلاجية والمشاركة في برامج محو الأمية والبرامج التنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظة والمدرجة بخطة السكان والتنمية بالمحافظة والقيام بالتنسيق لعمل ندوات توعوية خاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية واستخدام الوسائل المنظمة للإنجاب.

وفيما يتعلق بمحافظة الأقصر تم استعراض الأنشطة للحد من بطالة الشباب وعمل معارض لتسويق المنتجات للأسر المنتجة وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الأمية في القرى والتعرف على مخاطر الزيادة السكانية على الحالة الاقتصادية.