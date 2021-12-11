التنمية المحلية تجيب على أبرز تساؤلات واستفسارات المواطنين

تتلقى وزارة التنمية المحلية تساؤلات واستفسارات عدد كبير من المواطنين بمختلف المحافظات، ورصدت «الوطن»، أبرز استفسارات وأسئلة متداولة تصل لوزارة التنمية المحلية من المواطنين خلال الفترة الأخيرة ورد الوزارة عليها، وذلك وفق تقرير وزارى ومن أهم تلك التساؤلات،

-ما هي أهم مشروعات وزارة التنمية المحلية فى الوقت الحالي؟

تقوم الوزارة بالعمل على تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم مثل مبادرة صوتك مسموع بالإضافة إلى مشروعات التمويل متناهية الصغر

-هل يمكن التقديم إلكترونياً على إحدى الخدمات الموجودة في الأحياء أو مراكز المدن؟

يمكن ذلك من خلال موقع خدمات التنمية المحلية وهو www.mld.gov.eg

قرض لتمويل مشروع

-كيف يمكن التقديم على قرض من المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك»؟

يمكن ذلك من خلال التقدم الى أحد مراكز المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك»، الموجودة بالمحافظات بمقر الوحدة المحلية التابع لها المتقدم والتعرف على الشروط وقيمة القروض المتاحة.

-كيف يمكن الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية؟

يمكن ذلك من خلال التقدم إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها المتقدم والتعرف على الشروط وقيمة القروض المتاحة.

-كيف يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع؟

يمكن ذلك من خلال الدخول على موقع المبادرة على الفيس بوك او من خلال رقم الواتس آب وهو 01150606783.

دورات تدريبية

-كيف يمكن التقدم لإحدى الدورات التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة؟

الدورات التدريبية المقدمة من مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة مقتصرة على العاملين بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات التابعة لها ويتم الإعلان عنها وتقوم المحافظات بترشيح العاملين بها لاجتياز الاختبارات المؤهلة لهذه الدورات.

التصالح فى مخالفات البناء

-كيف يمكن الاضطلاع على شروط التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة؟

يمكن ذلك من خلال التقدم إلى الوحدات المحلية الموجودة بالمحافظات بمقر الوحدة المحلية التابع لها المتقدم والتعرف على الشروط.