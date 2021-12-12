إحالة عاطل متهم بقتل طالب للجنايات.. ألقاه من قطار سمنود

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز سمنود بإحالة المدعو «عمرو. ح» عاطل إلى محكمة الجنايات العاجلة لاتهامه في واقعة قتل الطالب أمجد أحمد الرفاعي ودفعه من أعلى قطار «المنصورة - سمنود» أمام مدخل قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود بعد محاولة المتهم سرقة هاتف الطالب المحمول بالإكراه.

النيابة تحيل المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة للاتهام بقتل الطالب

كما شدد المحامي العام في توجيهاته إلى أعضاء فريق النيابة العامة بالضرورة إعداد مذكرة الإحالة والتي تتضمن أقوال شهود العيان والمتهم وأسرة الطالب الضحية حيال الواقعة فضلا عن وضع أي تسجيلات فيديو رصدت من تفريغ كاميرات مراقبة للواقعة على فلاشة خاصة للإعداد لعرضها أمام قضاه محكمة جنايات.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد أبوريه مأمور مركز سمنود يفيد بور بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعى «أمجد. ا. ا»، قرب قرية محلة خلف، بدائرة المركز.

تفاصيل حادث قتل طالب على يد عاطل بقطار سمنود

كما انتقلت القيادات الأمنية للممارسة دورها تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة كما خصصت قوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ.

كما كشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز سمنود أن الشاب الطالب الضحية مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى.

التحريات الأمنية تواصل جهودها لضبط المتهم

وكشفت التحريات الأمنية أن المجني عليه كان يستقل قطار المنصورة القادم من محافظة الدقهلية، هو وشقيقه التوأم عائدين للمحلة من المنصورة، وأثناء تواجده على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهول الهوية، سرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه، وأثناء اعتراض الأخير، دفعه المتهم ليلقي الشاب حتفه أسفل عجلات القطار، ما أدى إلى بتر يد الشاب الضحية وقدمه، ثم وفاته لاحقا.

كما تم مناظرة الجثة بمعرفة الطب الشرعي والنيابة العامة حيث تبين أن المجني عليه أصيب ببتر يده وقدمه، ما أدى لوفاته، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

أمن الغربية ينجح في ضبط عاطل متهم بقتل شاب

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن فريق البحث في تحديد هوية المتهم وتم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر الأسرة.