أميرة الطناني تفوز بجائزة ناصر بن حمد 2021

فازت الدكتورة أميرة الطناني المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بجائزة ناصر بن حمد ٢٠٢١ بدولة البحرين وحصولها على المركز الأولى في مجال الجرافيك للمرحلة العمرية الثالثة للرسم الرقمي (Digital Art)، وقد استضاف سيادتها السيد ياسر شعبان سفير مصر بدولة البحرين.

وقد قام الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الأستاذ الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة والسادة وكلاء الكلية ، بتقديم التهنئة لسيادتها متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي أن جامعة حلوان تحتوي على كوادر مميزة ولامعة تشرفها في جميع المحافل المحلية والدولية ، في ظل احتواءها على تخصصات فنية فريدة من نوعها وكليات عريقة، كما أن مثل هذه المشاركات الدولية تساهم في رفع تصنيف الجامعة.

أبدى الأستاذ الدكتور عمرو سامي سعادته بهذا الفوز لأحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية، فكلية الفنون الجميلة تزخر بالمواهب الشابة والمتعددة في مختلف التخصصات الفنية.

ويذكر أن الدكتورة أميرة الطناني حاصلة على درجة الماجستير بقسم الجرافيك تخصص فن كتاب و رسوم متحركة.