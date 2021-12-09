جامعة حلوان تنظم احتفالية باليوم العالمي للتطوع بعنوان أنت أقوى من المخدرات

نظمت إدارة الجوالة و الخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، بمشاركة 250 متطوع من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

أنت أقوى من المخدرات

وأقيم على هامش الاحتفال مهرجان ثقافي فني تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، وبدأت الاحتفالية بتحية العلم و السلام الوطني، كما تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات منها مسيرة وورش عمل فنية ومسابقات البوستر الفني والكاريكاتير، ثم تم تنفيذ المبادرات التوعوية على مستوى الجامعة بالكامل، إلى جانب عقد ندوة موسعة بمشاركة مختلف كليات الجامعة تحت عنوان آليات العمل التطوعي في خفض الطلب على المخدرات، وقد تم عرض الأعمال الفنية البوسترات والكاريكاتير التي نفذها طلاب نشاط الجوالة الموهوبين.

التطوع أسلوب حياة للشباب الواعي المحب لوطنه

وقال الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، إن التطوع أصبح أسلوب حياة للشباب الواعي المثقف المحب لوطنه، مؤكدًا على أهمية التطوع وضرورة ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لطلاب الجامعة وهذا يعود بدوره إلى زيادة انتماء الطلاب لجامعتهم وبلادهم لأنهم اصبحوا أشخاص مؤثرين في أماكنهم.

التطوع يقوي الشعور بالانتماء

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دور الجوالة في خدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في إدماج طلاب الجامعة في بناء مجتمعاتهم من خلال المساعدة المطلوبة في أي وقت وفي أي مكان.

وأكد رفاعي، أن هذا يدعم تقوية الشعور بالانتماء لدى الشباب تجاه مجتمعهم، كما تساهم في تنمية العلاقات البناءة مع الآخرين وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة فى مشروعات خدمة وتنمية المجتمع.

وأقيم الاحتفال تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ورعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية، والدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

وتحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة و الخدمة العامة، وأميرة رجب المشرف المساعد على إدارة البرامج الوقائية بالصندوق ومنسق جامعة حلوان، والطالب علي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب يوسف إبراهيم أمين اللجنة العليا للجوالة والخدمة العامة،