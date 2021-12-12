«راشد» يكلف رئيس حي الهرم بمتابعة انتظام وجود «السرفيس» بالموقف الجديد

لليوم الثاني تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام تواجد سيارات السرفيس بالساحه الجديدة التي جهزتها محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بجوار سنترال المريوطية بدلا من الموقف العشوائي بمنطقه المريوطيه بين شارعي الهرم وفيصل وذلك بالتوازي مع أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة بقطاع المريوطية فيصل .

فقد كلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني الدوري للتأكد من تواجد سيارات السرفيس بالموقع الجديد المخصص لهم لتنظيم اماكن تواجدها .

وقد شهدت اعمال نقل سيارات السرفيس الي الموقف الجديد بجوار سنترال المريوطية تواجد ومتابعه من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم