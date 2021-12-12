محافظ الإسكندرية بعد سقوط لحوم في البحر: لا تباع للمواطن

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة إعدام اللحوم الطافية بشاطئي ستانلي والسرايا نتيجة سقوط حاوية لحوم من إحدى السفن، مؤكدا ضرورة إعدام جميع اللحوم التي تم تجميعها تحت حراسة مشددة وعدم تسريب أي منها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الإسكندرية إزالة أي ملوثات في البحر

ووجه محافظ الإسكندرية السياحة والمصايف بضرورة التنسيق مع جهاز شئون البيئة ومتابعة إزالة أي تلوث بحري ناتج عن سقوط الحاوية في مياه البحر والتأكد من خلو المياه من أي ملوثات، وكذلك قيام الجهات المختصة بتحديد مصدر التلوث، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

فيما بدأت السياحة والمصايف في القيام بعمل جرد لمياه البحر لإزالة كافة اللحوم ومنع تواجدها وتشويه المنظر للبحر أو تجميعها من قبل البعض وبيعها للمواطنين في الأسواق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

الإسكندرية تشن حملات على الأسواق

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة مستمرة ويومية لجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها، مؤكدًا على ضرورة التصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية في جميع الأحياء.