إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام محلة الأمير بمركز رشيد بمحافظة البحيرة قبل قليل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز رشيد يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق محلة الأمير التابعة لذات المركز وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية وتحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: «إسماعيل مبروك 51 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، محمد شوقي المغربي 17 سنة مقيم قرية ديبي برشيد، مصاب بكسر في الحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد علي الصعيدي 17 مقيم قرية ديبي برشيد مصاب بجرح رضي تحت العين اليسري كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد سعد أبو يونس 17 سنة مقيم رشيد، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر في الجمجمة، هشام أحمد علاء الديب 23 سنة مقيم محلة الأمير رشيد، مصاب بكدمة بالقدم اليسري وكدمة بالرأس».

عمل الإسعافات الأولية

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان أصيب صباح اليوم 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة جيب وأخرى نصف نقل أمام كوبري الطرفاية التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.