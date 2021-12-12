سيارات جديدة تطرح في السوق الأيام المقبلة.. أبرزها «أوبل موكا»

يستعد سوق السيارات المصري، لبدء طرح موديلات جديدة من السيارات لسنة 2022 الجديدة، وتعد الطرازات المقرر من أهم السيارات التي يترقبها جميع المستهلكين في السوق المصري، منذ الكشف عنها خلال الفترة الأخيرة.

ومن أبرز تلك الطرازات، سيارة نيسان قشقاى اليابانية، وسيارة وسوزوكي جيمني اليابانية، وجيلي وسيارة أوبل موكا الألمانية.

وخلال هذا التقرير، تستعرض «الوطن» مواصفات السيارات الجديدة التي سيتم طرحها في الفترة القادمة.

سيارة نيسان قشقاى.

تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بمحرك سعة 1300 سي سي تيربو يولد قوة 156 حصان وعزم النيوتن 260.

ويتصل المحرك بناقل سرعة بناقل حركة من نوع CVT الياباني.

سيارة وسوزوكى جيمنى

تنتمي هذه السيارة لفئة صغيرة الحجم، وتأتي بمحرك سعة 1500، سي سي تيربو، يولد قوة 102 حصان، بينما يأتي عزم النيوتن 130.

ويتصل المحرك بناقل سرعة بناقل حركة مزود بأربع سرعات.

سيارة أوبل موكا

تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بمحرك سعة 4 سلندر 1400 سي سي تيربو يولد قوة 140 حصان وعزم النيوتن 200.

ويتصل المحرك بناقل سرعة بناقل حركة مزود بـ6 سرعات.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الأسعار التي سيتم تقديم السيارات بها في السوق المصري.

ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري

وشهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة، زيادات متكررة في أسعار السيارات، بسبب العديد من الأزمات التي يمر بها القطاع عالميًا، أبرزها نقص توريد مصانع السيارات، الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع السيارات، ما تسبب ذلك في خفض إنتاج العديد من المصانع، وأدى إلى قلة المعروض من السيارات في السوق المصري.