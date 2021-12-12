محافظ بني سويف: «مشروعك» قدم أكثر من 54 مليون جينه لتمويل المشروعات

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أن عدد المشروعات المنفذة و التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" قد بلغ 180 مشروعا بقيمة 54 مليون و277 ألف جنيها، وفرت مايزيد عن 250 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الدورى الذى تعده الأستاذة نهى محمد _مدير مشروعك على مستوى المحافظة،بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة التي أطلقتها وزراة التنمية المحلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم من خلالها التقدم للحصول على القروض عن طريق مقرات المشروع بالمراكز السبع

حيث شدد المحافظ على أن تكون أولوية التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية ،نظراً لأهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات

من جهتها أشارت "نهى محمد" إلى وجود متابعة مستمرة للمقرات من خلال لجان تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية قد أطلقت في "مايو 2015" مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، لخلق فرص عمل وتشغيل المواطنين"لغير الموظفين"،وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها ،بتمويل من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع ،حيث يتم تطبيق مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بعائد 5%" بسيط ومتناقص"، لمن تنطبق عليهم الشروط "عدا المشروعات التجارية" ، وفائدة القرض على المشروعات التجارية 6,7 % ، حيث يتم الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.