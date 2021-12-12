شعبة الأدوية تحذر المواطنين من الشراء «أون لاين»: حقكم ضايع

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكم القضائي بإغلاق تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية على الإنترنت حكم غير مسبوق، مؤكدًا أن التعامل على الإنترنت بشراء الأدوية قد يؤدي إلى كوارث كبيرة.

مطابقة للمواصفات

وأضاف «عوف» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر شاشة صدى البلد، أن قانون مزاولة المهنة رقم 27 لسنة 1955م الخاص بالصيدلة نصّ صراحة على أن تباع الأدوية في منشأة صيدلانية مرخصة عليها رقابة من الدولة ويتم التفتيش عليها والتأكد من صلاحية المنتجات وظروف تخزين ونقل، وتكون مطابقة للمواصفات وتحت عين الدولة.

أمر عشوائي لا علاقة به بالضوابط

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: «بيع الأدوية على فيس بوك والإنترنت أمر عشوائي ولا علاقة له بأي نوع من أنواع الضوابط، ويجب عدم شراء الأدوية من الإنترنت حتى لو كانت صلاحيتها سارية، لأنه يبقى مجهول المصدر، لكن في حالة الصيدلية تكون هناك روشتة وصيدلي وفي حال حدوث مشكلة يمكن العودة إليها مرة أخرى».

وواصل علي عوف: «حق المريض في أدوية الإنترنت ضايع، ولن تسمح هيئة الدواء بنزول أي دواء في الصيدليات إلا بعد التحليل والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات، لكن الأدوية المباعة على الإنترنت لم تمر هيئة الدواء ولم تقم بإجازته، وبالتالي يجب بيع الأدوية في أماكن معلومة حفاظا على صحة المواطنين».

واعترف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن بعض دول العالم تجيز بيع الأدوية عبر الإنترنت، لكن في ظل منظومة متكاملة لتصنيع وتداول وبيع الأدوية.