مصدر مقرب من حسام حبيب: لا يحب الخوض في سيرة شيرين

بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على خبر انفصال الفنان حسام حبيب من زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، ورغم خروج الأخيرة عبر وسائل الإعلام اللبنانية والمصرية بتصريحات مثيرة تدين زوجها أحيانًا، وتدافع عنه تارة أخرى، وانتشار أخبارًا تدينه بالاعتداء عليها وحلق شعرها، إلا أنه حتى اللحظة الحالية لم يرد، ولم يظهر فى أي وسيلة إعلامية، فما السبب؟!.

ليس من هواة الظهور الإعلامي

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنان حسام حبيب، أنه قبل عدة أسابيع من انفصاله عن شيرين عبدالوهاب قام بتغيير رقم هاتفه، ولم يعط الرقم إلا لعدد من المقربين منه فقط.

وأشار المصدر إلى أن حسام حبيب ليس من هواة التحدث مع الإعلام أو الخروج لتبرير أي شيء، حتى قبل زواجه من شيرين كان ظهوره الإعلامي قليل للغاية، ولم يزداد إلا مع وقت ارتباطه بشيرين بحكم أنها تحب الظهور التلفزيوني.

أول ظهور لـ حسام حبيب بعد الانفصال

وأضاف أن حسام حبيب منذ الانفصال ظهر وجلس مع أصدقائه عدة مرات، منهم مرة مع الملحن النابلسي أثناء تسجيل أغنيته الجديدة، ومرة أخرى مع الملحن عزيز الشافعي.

وتابع: «حسام حبيب لن يفضل الظهور والخوض في سيرة زوجته السابقة شيرين عبدالوهاب سواء بالإيجاب أو السلب، خاصة بعد مشكلة تسريبات والده الأخيرة التي تسببت في أزمة عنيفة داخل منزله».

علاقة حسام حبيب بوالدته وجدته

وبسؤاله عن حقيقة كون والدة حسام حبيب هي المتحكمة في أموره، قال المصدر، إن والدته «إيمان» وجدته «عفت» ذات الأصول التركية في المكانة الأولى لدى حسام فهو ينفذ لهما كل شئ، ولكنه فى النهاية رجلا ولديه رؤيته وقراره الأخير، متابعا: «حسام يعقل الأمور قبل تنفيذها».

حسام حبيب يتصالح مع والده

أما عن علاقته بوالده، أشار المصدر إلى أنها «فاترة» ليست رائعة مثل والدته، لكنهما تصالحا بعد الأزمة الأخيرة، وفي نفس السياق، قام والد حسام بالتدوين، اليوم عبر صفحته «فيسبوك» قائلا: «من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين، إذا أحبتك حسدوك وإن اختلفت معها بغضوك، وعلى السوشيال ميديا رجموك وعلى المواقع صلبوك».