شيرين عبدالوهاب: «مش مطلوب من حسام حبيب يصرف على شغلي»

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، اليوم، إنه ليس مطلوبا من الزوج أن ينفق على عمل زوجته، موضحة: «مش مطلوب من الراجل يطلع يدفع لي ثمن فستان حفلة دبي أو الكويت أو الرياض، ويجيب لي فستان بـ 20 ألف دولار، أو حتى بألف دولار بس، دي مش شغلته، شغلته يجيب الفلوس اللي هنأكل بها العيال، بس أنا لسه بحب حسام حبيب، واكتشفت أني ست أصيلة وجدعة».

شيرين: أنا ست من القلعة

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال تصريحات تليفزيونية: «لا هي بالظوافر ولا بالرموش ولا التركيبات دي، أنا بعيش اليوم بيومه، وأنا ست من القلعة، وكنت بزور منطقتي أنا وحسام قبل 5 أيام من الانفصال، منقطتي كلها أثرية، بدايتي كانت من آلاف السنين، محدش يقدر يتعتها من مكانها»، مازحة: «أنا من الحضارة الإسلامية مش الفرعونية».

شيرين: حسام حبيب انبهر بمنطقتي

وتابعت: «حسام لما جه معايا منطقتي كان منبهر جدا، مش أول مرة، دي كان تاني مرة، بروح 3 بليل، عشان خاطر أشم الهواء اللي أنا اتخلقت فيه هناك، مش بعرف أتأقلم في أكتوبر ولا الشيخ زايد ولا التجمع الخامس، المكان يبقى أصيل زي اللي اتولدت فيه، أنا ست مصرية زي أي ست، لو عاملتني أني نجمة يبقى أنت كده بتخسرني، ست زي مديحة كامل اللي عملت أكتر مشاهد ساخنة وماتت على السجادة، وقالت في مسلسل البشاير، لأحمد راتب أنت مش عارفني، أنا اتولدت ست وهعيش ست، وهموت ست، النجمة دي لجمهورها».