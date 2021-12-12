10 تصريحات لشيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب بعد طلاقهما: لسه بتحبه

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب كواليس طلاقها من الفنان حسام حبيب، وسر حلق رأسها والظهور بهذا الشكل في العلن، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز 10 تصريحات لشيرين عبدالوهاب، وذلك خلال السطور التالية:

1- مش مطلوب من الزوج ينفق على عمل زوجته، ولكن يجيب فلوس عشان يأكل الأولاد، بس أنا لسه بحب حسام حبيب، واكتشفت أني ست أصيلة وجدعة.

2- عندما تقدم حسام حبيب لي، وقابل والدتي وطلب الارتباط بي، قالت له: «اجري اجري، احنا هنعيل، من الأول ماما شايفة أننا صحاب مينفعش نبقى غير كده، وكان عندها حق والله».

3- حسام كويس جدا ومعدنه كويس جدا يا ريت يشتغل على نفسه، الراجل لازم يفضل راجل، حتى لو كان معدنه نظيف وكويس جدا، حد متربي، وحد عنده حاجات حلوة كتير، حرام تدفن، لأن هو كمان ظالم نفسه».

4- أنا مكتئبة بسبب فيروس كورونا المستجد، وانفجار مرفأ بيروت.

5- حلقت شعري بنفسي بس بعد كده جبت حد عشان يخليه كله طول واحد، عشان كنت مشوهة راسي خالص، كانت فيه أجزاء من راسي فيها صفر شعر، فخليت حد يعمله طول واحد، قص شعري كله وأنا بتفرج على شعري وهو بيتحلق».

6- الإنسان الحساس بزيادة، ممكن يأذي نفسه عشان يعاقب نفسه، أنا كنت بعاقب نفسي، لأني غلطت في حقي كتير وغلطت في حق نفسي ومكانتي واسمي، كان لازم أربي نفسي.

7- محتاجة احتواء الناس ليا، ويقدروا أني نازلة اشتغل باللي أنا فيه ده، ميقولوش عني كلمة تجرحني.

8- حلقت شعري وبعدها بيوم واحد حصل الطلاق بيني وبين حسام.

9- «أنا أكسر نفسي وأؤذي نفسي، بس مأذيش حد، حلاقة الشعر أثناء الزعل ده حاجة ورثتها عن أبويا، لما بيضايق بيحلق شعره».

10- «حلقت عشان مكنش حلوة في عينه»، في إشارة لطليقها حسام حبيب.