علاة سنوية 3% للعامل في قانون العمل الجديد

يعد مشروع قانون العمل الجديد الذي يجري مناقشته في البرلمان، من أهم التشريعات الجديدة، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما يستهدف توفير العديد من المزايا التي يحتاج لها العامل والتي لم تكن موجودة في أي تشريع سابق.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد حسمت بعض المواد الخاصة بمشروع القانون خلال جلسة اليوم، وتعرض «الوطن» بعض المزايا التي وفرها القانون في المواد التي تمت الموافقة عليها اليوم.

تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد

وحسمت لجنة القوى العملة بمجلس الشيوخ مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد الخاصة بتشغيل الأطفال، حيث نصت المادة 58 من مشروع القانون على أنه لا يجوز تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، ولكن يجوز تدريب الأطفال عند سن 14 سنة، وهو ما يوفر الحماية الكاملة للأطفال.

صندوق تمويل تأهيل ذوي الهمم للعمل

وأوضحت المواد التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون وفر الحماية الكاملة لذوي الهمم، حيث نص القانون في المادة 19، على إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

علاوات قانون العمل الجديد

وتضمنت المواد التي حسمتها لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ توفير علاوة سنوية للعامل في مشروع قانون العمل الجديد، ولا تقل هذه العلاوة عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة بـ 3%.

قانون العمل الجديد

وكانت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، قد عقدت اجتماعها اليوم، وحسمت بعض المواد الخلافية في مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتأهيل ذوي الإعاقة.