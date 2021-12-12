رئيس الاتحاد الأفريقي للتشييد: 8 شركات مصرية تعمل على إعادة إعمارة غزة

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إنه تم تدمير 8 محولات الكهرباء في غزة بجانب تدمير محطة المياه الرئيسية بجانب تدمير عدة طرق رئيسية وشوارع كبيرة ومصانع تقوم بالإنتاج الزراعي بعد القصف الإسرائيلي في مايو الماضي على غزة.

مصر ستعمل على إعادة غزة

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر ستعمل على إعادة إعمار هذه الأماكن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب بإعادة المياه والكهرباء أولا ثم العمل على إنشاء 3 مدن جديدة.

الاستعانة بالعمالة الفلسطينية

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أنه سيتم الاستعانة بالعمالة الفلسطينية والمهندسين من أجل تسهيل إقامة المشروعات وتوفير فرص عمل للفلسطينيين، مبينا أن بعض الشركات المصرية المتخصصة في مقاول المجالات ستعمل على توفير مواد البناء المصنعة في مصر بإجمالي 8 شركات تحت عين الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية المسئولة عن هذه الشركة معروفة بحسن السمعة والانتهاء في المواعيد المقرر.

قصف إسرائيلي على غزة

وتعرض قطاع غزة في مايو الماضي نهاية شهر رمضان إلى قصف إسرائيلي غاشم استمر 11 يوما وتوسطت الإدارة المصرية لتفعيل هدنة بين حركة حماس الفلسطينية ودولة الاحتلال بعد وقوع وفيات كبيرة في الجانب الفلسطيني ووفاة في الجانب الإسرائيلي وإصابات من الطرفين وسط مطالبات دولية بإيقاف تبادل إطلاق النار والعمل على تسوية القضية الفلسطينية.