جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ومواصفات وجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، الذي من المقرر أن تبدأ 15 يناير المقبل، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2021.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي، منتصف العام الدراسي 2021/2022، 15 يناير المقبل، وتنتهي 20 من الشهر نفسه، ويوم 19 يناير، إجازة من امتحانات رابعة ابتدائي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لنصف العام الدراسي، كالتالي:

- السبت 15 يناير، امتحان مادة اللغة العربية «ساعتان ونصف»، والتربية الدينية «ساعة ونصف».

- الأحد 16 يناير، امتحان مادة العلوم «ساعة ونصف»، والمهارات المهنية «ساعة ونصف».

- الاثنين 17 يناير، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية «ساعة ونصف»، وICT «ساعة ونصف».

- الثلاثاء 18 يناير، امتحان لغة إنجليزية «ساعة ونصف».

- الأربعاء 19 يناير، إجازة بمناسبة عيد الغطاس.

- الخميس 20 يناير، امتحان الرياضيات «ساعة ونصف».

وزير التعليم: منهج يناير لرابعة ابتدائي للدراسة فقط

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول، في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي 9 أكتوبر حتى نهاية منهج ديسمبر 2021، مشيرا إلى أن منهج يناير يتم دراسته بالكامل، ولكن لن يُسأل فيه الطالب خلال امتحانات منتصف العام الدراسي.

وأكد وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يتم حذف منهج يناير كما يردد البعض، بل يستكمل منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً دون تقطيع لأن المنهج متكامل مع بعضه.

وأشار إلى أنه من الطبيعي عدم الحذف كما يطلب البعض، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بألا يمتحن الطالب في شيء لم يدرسه.