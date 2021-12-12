خبير مروري: مصر أصبح لديها شبكة طرق ليس لها مثيل

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن شبكة الطرق هي أهم شيء من أجل العمل على جذب الاستثمارات لذا يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم بالبنية التحتية، مبينا أن مصر أصبح لديها شبكة طرق ليس لها مثيل حيث تم إنشاء 7 آلاف كيلو متر مربع وتطوير ورفع كفاءة 5 آلاف متر مربع، بجانب إنشاء وتطوير 657 كوبري ونفق على مستوى الجمهورية وإنشاء 14 مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية التي ستضم القنصليات والوزارات من أجل تفريغ القاهرة من الزحام السكاني.

تقليل الازدحام

وأضاف «هشام» خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن شبكة الطرق المتطورة قللت الازدحام المروري بنسبة 4% وساعات الذروة ازدحامها قل بنسبة 6% في عام 2021 عن عام 2019.

تغير ترتيب مصر في جودة الطرق

وأوضح اللواء أحمد هشام، أن مصر في عام 2014 كانت الـ 118 في جودة الطرق ولكن في عام 2020 أصبحت رقم 28 على مستوى العالم وارتفاع الاحتياط النقدي في البنك المركزي ليصل إلى 45 مليار دولار بعد أن كان فقط 16 مليار دولار.

وزير النقل يتفقد مشروعات التطوير في الطرق

من جهة أخرى، تفقد اليوم المهندس كامل الوزير، وزير النقل مشروعات التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة ومر بجولة بدأت من نفق الجولف بالتجمع الخامس مرورا بكارفور المعادي، وكذلك أعمال التطوير في منطقة المريوطية وتقاطعها مع طريق الأوتوستراد حيث يتم توسعة كوبري الأوتوستراد وكذلك كوبري المنيب ليصبح كل اتجاه يستوعب 8 حارات بعد أن كان 4 حارات.