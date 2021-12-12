استطلاع: 66.6% من المصريين يؤمنون بقدرة الطرق الجديدة على منع الزحام

تعد شبكة الطرق والكباري الجديدة أحد أهم الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكانت السبب الرئيسي في قفز مصر من المركز 118 إلى 28 في مؤشر جودة الطرق، ويأتي الاختبار الحقيقي في مدى قدرة هذه الشبكة الجديدة على التخفيف من الزحام المروري الذي يواجه المواطنين في حياتهم اليومية.

مصر تقفز من المركز 118 إلى 28 في مؤشر جودة الطرق

وفي هذا الإطار، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي تمّ خلاله سؤال المواطنين بالعيّنة عن تقييمهم لمدى مساهمة شبكة الطرق الجديدة في تقليل الزحام المروري، وذلك على مقياس من صفر إلى عشرة، بحيث يعني صفر عدم تقليلها للزحام على الإطلاق، وتعني عشرة أن شبكة الطرق الجديدة تساهم في الحد من الزحام تمامًا.

وتبين من النتائج أنَّ 45.7% قيَّموها بدرجات تراوحت ما بين 8 و10 درجات، وقيمها 20.9% منهم بدرجات تتراوح من 5 إلى 7، في مقابل 4.6% فقط قيَّموها بدرجات أقل من 5 درجات، وجاءت النسبة المكملة ممن لم يستطيعوا التحديد أو ممن لا يخرجون كثيراً من المنزل.

آراء المواطنين عن مستوى نظافة الطرق والشوارع

من ناحية أخرى، استطلع المركز آراء المواطنين عن مستوى نظافة الطرق والشوارع وذلك أيضاً من خلال مقياس صفر إلى عشرة درجات، والذي يعنى فيه عشرة درجات أن الشوارع نظيفة جدًّا، ويعنى صفرًا أن الشـوارع غـيـر نظيفة على الإطلاق.

وقَيَم 34.2% من المبحوثين مستوى نظافة الطرق بدرجات تتراوح ما بين 8 إلى 10، فيما أشار 34.1% من المواطنين أن مستوى نظافة الطرق تتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات، و10.2% قيموا مستوى النظافة بأقل من 5، و21.5% لم يحددوا.