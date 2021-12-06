وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق.. الانتهاء من أعمال تطوير الأوتوستراد

أجرى الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية اليوم، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث بدأ الجولة من «نفق الجولف»، بالتجمع، ثم نفق كارفور بالمعادي، الذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح مدخل النفق من الطريق الداعم بدلا من الطريق الرئيسي لحل الاختناقات المرورية بمنطقة كارفور لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

الانتهاء من تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد

وتابع الوزير أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد، بطول 12 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% وشملت الأعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، وكذلك متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالي بنسبة تنفيذ 99 %.

«الوزير» يتفقد أعمال تطوير محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري

وتوجه وزير النقل لتفقد أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش، متجهاً الى البساتين كما تابع الوزير الأعمال الجارية بتقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً إلى القاهرة الجديدة.

وأعقب ذلك توجه وزير النقل لمتابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة، ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر، ووجه وزير النقل إلى سرعة الانتهاء من أعمال ربط المحور بالطريق الدائري، ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم، حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2 منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين، وعقب انتهاء متابعته للأعمال، توجه الوزير إلى المريوطية حيث تابع تنفيذ أعمال أسفلت الطبقة السطحية للطريق وشدد على تنفيذ الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

إنشاء محور جديد بضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري

كما تابع الوزير إنشاء محور جديد بضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وأكد مدير المشروع، الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور وجاري البدء في الأعمال التنفيذية بالمشروع، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 أنفاق وكوبري في تلك المسافة وهي أنفاق «البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران»، وكوبري الطالبية.

ثم توجه الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي، حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة وكذلك متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97.5 % حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي.

99.5 % نسبة تنفيذ أعمال كوبري المرج

وتشمل الأعمال أيضا عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق «مُسطرد - بلبيس - الإسماعيلية الزراعي»، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما تم تفقد اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 % والذي يخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

ثم تابع الوزير ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام ثم تفقد الوزير المسافة من محور الطوارئ حتى سعد الدين الشاذلي حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى.

كما تم الانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية ، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

«الوزير» يوجه قيادات الطرق والكباري بتنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية

ووجه الوزير قيادات الطرق والكباري بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24ساعة وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية والاستغلال الامثل للمساحات أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) و كذلك خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري.

وأكد الوزير على هامش الجولة، أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية مشيرا الى أنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد إنتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.