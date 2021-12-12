تفاصيل اقتحام بلطجية لمدرسة في المرج وضرب المعلمين: «خنافة عيال السبب»

داخل إحدى المدارس الإعدادية بنين الموجودة بمنطقة المرج الجديدة، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي لمواصلة اليوم الدراسي بعد ظهر الاثنين الماضي، لمباشرة الفترة المسائية، حتى فوجئ موظفو المدرسة، بـ3 أشخاص يعبرون سور المدرسة بحوزتهم أسلحة بيضاء، وقاموا بالتعدي على 3 معلمين وفرد أمن بالأسلحة البيضاء، وتسببوا في ترويع الطلبة بسبب «خناقة عيال» نشبت بين طالب شقيق أحد المتهمين، وزميله.

جروح غائرة في الجسد، ومشهد دموي على ملابس 3 معلمين داخل المدرسة بعدما أحضر أحد الطلاب ولي أمره للمدرسة للتدخل في حل الشجار بين الطالبين، وقاموا بالاقتحام وسط حالة من الذعر سيطرت على الطلبة وجعلتهم يفرون من المدرسة.

مشكلة طلاب سبب اقتحام المدرسة

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا من أمام المدرسة مع أحد الموظفين المصابين بالواقعة، يدعى «عبد الرحيم.أ» الذي روى تفاصيل جديدة بشأن الواقعة قائلاً: «قبل واقعة الاقتحام على المدرسة كان قبلها حدثت مشاجرة بين أحد الطلاب، وأحدهم قام بإحداث عاهة مستديمة بالوجه، فحضر ولي أمره وقام بتقديم شكوى لأخصائي الاجتماعي ضد الطالب الذي تسبب في الجرح بوجه نجله، بعدها أرسل الإخصائي الاجتماعي وأحضر الطالب المتهم بالتعدي على زميله، وقتها كان الولد اتصل بأهله من التليفون اللي معاه، ووالده وبعض الأشخاص الآخرين اقتحموا المدرسة وقفزوا من أعلى سور المدرسة وكان بحوزتهم مطاوي وقاموا بالاعتداء على المدرسين».

الطالب قام بالاتصال على والده وأحضر بلطجية للمدرسة

وأضاف: «وقتها ماكناش مصدقين المشهد، لأنهم لم ينجحوا في دخول المدرسة من الباب الرئيسي لأنه مقفول بقفل، فتسلقوا السور وقدروا يدخلوا المدرسة، كان وقتها فيه ناس منتظراهم خارج المدرسة بحوزتهم سنج وأسلحة بيضاء محملة على دراجة نارية، والإصابات في المدرسين سطحية، وتم إبلاغ النجدة وحضرت قوة من قسم شرطة المرج، وألقت القبض عليهم وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات».