البحوث الفلكية تبدأ رصد ذروة زخات الشهب: ابتعدوا عن أضواء المدن

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه سيتم غدًا بمرصد القطامية الفلكي، رصد ذروة زخات شهب الجوزائيات، اعتبارًا من مساء الإثنين حتى فجر يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2021، موضحًا أنه من المعروف أن زخات الشهب بشكل عام، تحدث نتيجة دخول غبار وحطام أحد المذنبات لجو الأرض بسرعة كبيرة، لتحترق به نتيجة الاحتكاك بطبقات الغلاف الجوى.

الزخات ترى كخطوط لامعة بالسماء

وأضاف المعهد في بيان له، أن الزخات ترى كخطوط لامعة بالسماء وتكون على شكل أقرب للألعاب النارية، موضحًا أن زخات شهب الجوزائيات أو التوأميات، تتساقط وكأنها تأتى من الكوكبة النجمية المعروفة باسم الجوزاء، التي تحدث نتيجة مرور الأرض خلال دورانها في مدارها حول الشمس بحطام المذنب المعروف باسم «فايثون 3200».

ظهور 120 شهابًا في السماء

وتابع البيان، أنه من المتوقع ظهور حوالى 120 شهابًا، لكن الظروف الجوية ولمعان القمر فجر الغد، قد يتسبب في حجب عدد كبير منها وسوف يرى فقط اللامع منها، مشددًا على ضرورة البعد عن أضواء المدن والتمتع بمشاهدتها من الأماكن المظلمة، ويجب التأكيد على أن زخات الشهب من الظواهر الفلكية الجميلة التي ليس لها أي ضرر أو تأثير على سكان الأرض.