أستاذ إعلام: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

قالت الدكتورة سارة نصر، مدرس الإعلام وصاحبة أحدث دراسة علمية عن التمكين السياسي للمرأة، إن هناك اعتقاد خاطئ بأن الاعتماد على المرأة يكون للشابات فقط، أو يقلل من حق الرجل، ولكن هذا يعد استعادة لحق الرجل، وإثبات أن المرأة قادرة على الكفاءة وتقديم خدمات ومهن بشكل جيد.

المرأة تدخل مجالات جديدة

وأضافت «نصر» خلال استضافتها برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم حصر المرأة في أدوار معينة اجتماعية، ولكن حاليًا دخلت المرأة مجالات جديدة مثل القضاء والوزارة، لافتةً إلى أن تمكين المرأة يأتي عن طريق الممارسة.

كفاءة عالية للمرأة في أداء المهام

وأكدت مدرس الإعلام وصاحبة أحدث دراسة علمية عن التمكين السياسي للمرأة، أنها أجرت استطلاع رأي حول قدرة السيدات على المشاركة في العمل، والجميع أكد قدرة السيدات على العمل بكفاءة وتمكينها في الدولة المصرية، موضحةً أن الاختيار لتمكين المرأة ارتبط بالكفاءة وليس اعتمادا على النوع.

العصر الذهبي للسيدات

وأوضحت مدرس الإعلام وصاحبة أحدث دراسة علمية عن التمكين السياسي للمرأة، أن المرأة لها دور كبير في المجتمع وهي تشارك في المبادرات الرئاسية، وكذلك تنتفع بها خاصة في وجود عدد كبير من السيدات المعيلات، مواصلة: «احنا فعلا في العصر الذهبي للمرأة بعد تمكين القيادة السياسية لها».

التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة

وتعيش المرأة المصرية عصرًا ذهبيًا من التمكين الاقتصادي والسياسي، في ظل دعم الدولة لها وزيادة عدد السيدات في البرلمان بغرفتيه، مع زيادة الوزراء الإناث في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.