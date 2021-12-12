أخبار البحر الأحمر.. استقبال السائحين وتداول 2453 طن بضائع بالموانئ

شهدت محافظة البحر الأحمر عددًا من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية يأتي على رأسها بحث أم عن طفلتها طيلة 3 سنوات كاملة حتى وجدتها في مدينة الغردقة برفقة طليقها، واستقبلت مدن الغردقة ومرسى علم عددا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن عشرات رحلات الطيران، وتداولت هيئة موانئ البحر الأحمر 2453 طن بضائع و503 شاحنات و464 سيارة.

أم تبحث عن طفلتها لمدة 3 سنوات

ظلت سيدة تبحث عن طفلتها طيلة 3 سنوات حتى عثرت على مكان اختفائها مع طليقها وزوجته الثانية في مدينة الغردقة حيث يعمل بأحد المستشفيات الخاصة وتم عمل محضر بالواقعة وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من إلقاء القبض على طليقها بينما اختفت زوجته الثانية بالطفلة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مطار الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

استقبلت مطارات الغردقة ومرسى علم اليوم الأحد، حوالي 15 ألف سائح عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات الدول الأوروبية من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات الغردقة ومرسى علم من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

حركة تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

تداولت موانئ البحر الأحمر 2453 طن بضائع عامة ومتنوعة و503 شاحنات و464 سيارة ملاكي و17 معدة وحيث شملت حركة الصادرات 2066 طن بضائع عامة و265 شاحنة و78 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 387 طن بضائع عامة و238 شاحنة و386 ملاكي.