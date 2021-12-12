حظك اليوم برج القوس الأحد 12-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يحرص دائما على الابتعاد عن الحياة الروتينية، كما أنه يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، كما أنهم يمتلكون روحا منطلقة ومنفتحة على الحياة، بالإضافة إلى أنهم يميلون إلى حب الحياة والمرح واللقاءات الاجتماعية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

عطارد في برجك يمنحك يقظة ذهنية وقد تجد نفسك اليوم قادرا على القيام بشيء مبتكر.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.