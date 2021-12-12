مصرع شقيقين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة.. ننشر أسماءهم

لقي شقيقان مصرعهما فيما أصيب شخصان آخران إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك أمام قرية زنوبة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة قبل قليل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي وحفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز الشرطة يفيد استقبال مستشفى أبو حمص جثة شخصين، واستقبال مستشفى دمنهور التعليمي شخصين مصابين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي بنطاق قرية زنوبة التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين وفاة كل: «محمد مرسي قطب 60 سنة مقيم عزبة أبو السعود، سعد مرسي قطب أبو السعود 65 سنة»، وتم حفظ الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيب رمضان مرسي أبو السعود 52 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشخص آخر مجهول الهوية مصاب باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالأنف والأذن اشتباه كسر بالفخد وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.