لو مرتبك 1000جنيه.. 4 بنوك تقدم للموظفين قرضا يصل لـ 2 مليون جنيه

تقدم البنوك المصرية عددا من تسهيلات القروض الشخصية للموظفين بضمان تحويل الراتب، وتصل قيمة القروض الممنوحة لـ 2 مليون جنيه في بعض البنوك، وفترات السداد تصل لـ 8 سنوات.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، في مجال الاقتصاد، كيفية الحصول على قرض الموظفين من 4 بنوك مصرية، بضمان تحويل الراتب، وفق المواقع الرسمية لتلك البنوك، والتي جاءت على النحو التالي..

قرض الموظفين من المصرف المتحد

يقدم البنك قرض الموظفين ما بين 10 آلاف إلى 750 ألف جنيه، على مدة سداد 8 سنوات، ومن مميزاته:

سعر فائدة تنافسي.

تمويل كل الشرائح من الأفراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات.

تمويل الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بتحويل الراتب

مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

قرض الموظفين من بنك الإسكندرية

تمويل الموظفين في بنك الإسكندرية يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 1.5 مليون جنيه، ومدة السداد 8 سنوات، ومن شروط الحصول على القرض:

الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما، عند سداد آخر قسط للقرض.

مدة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

قرض الموظفين من البنك الأهلي

قرض الموظفين يصل لـ2 مليون جنيه، وتصل فترة سداده لـ12 سنة، ومن شروط الحصول على القرض:

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل.

قرض الموظفين من مصرف أبوظبي الإسلامي

قرض الموظفين بقيمة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وتتراوح مدة السداد ما بين 1- 5 سنوات.

شروط الحصول على القرض الشخصي

الحد الأدنى لعمر العميل من 21 - 60 عاما.

الحد الأدنى للعمل في الشركة من 3- 6 أشهر.

تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل.

نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

قيمة القسط حد أقصي 50% من الراتب

المستندات المطلوبة

طلب تمويل

بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين)

شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري، أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط (بتاريخ إصدار لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ التقدم بالطلب).