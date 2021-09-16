%45.6 زيادة في القروض الاستثمارية متوسطة الأجل الممنوحة للمزارعين

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، الموافق 16/ 9 /2021، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي عن عام 2019 /2020، حيث تضمنت عددا من المؤشرات الاقتصادية.

القروض الاستثمارية

بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 6035 جمعية عــام 2019 / 2020، وتحتـل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 4504 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.6٪، تليهـا الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي بـ760 جمعية بنسـبة 12.6٪، ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة بـ670 جمعية بنسبة 11.1 ٪، ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة بـ101 جمعية، بنسبة 1.7٪ من إجمالي عـدد الجمعيات التعاونية الزراعية.

القروض الاستثمارية

وبحسب النشرة السنوية، بلغ إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية 16,7 مليار جنيـه عام 2019/ 2020، مقابل 13,8 مليار جنيه عام 2018/ 2019، بزيادة بلغت نسبتها 20,6٪.

وبلغت القروض قصيرة الأجل 5,7 مليار جنيـه عام 2019/ 2020، مقابل 6,2 مليار جنيه عــام 2018 / 2019، بانخفاض بلغ نسبته 8,2٪، وذلك بانخفاض قـروض الثروة الحيوانية بنسبة 20.7%.

أما إجمالي القروض متوسطة الأجل فوصلت إلى 10,2 مليار جنيه عام 2019/ 2020، مقابل 7,0 مليار جـنيه عام 2018 / 2019، بزيادة بلغت نسبتها 45.6٪ وترجـع الزيادة نتيجة الزيــادة في القروض الخاصـة بأعمال مرتبطة بالزراعة.

كما بلـغ إجمالي القروض طويلة الأجل 858,1 مليون جنيـه عام 2019/ 2020، مقابل 691,6 مليون جنيه.