وزير النقل: أطفال رشقوا قطارات بالحجارة أثناء جولاتي بها وأصابوا السائقين

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تعتمد على مواردها الذاتية من خلال الإعلانات وقيمة التذاكر.

وأضاف: «يوم الإثنين ذهبت لمحطتي رمسيس والجيزة، وتابعت مع القائمين على المحطتين سير العمل بهما، ووجهت بضرورة تذليل كل المعوقات التي تواجه الركاب للوصول لحالة الرضا عن الخدمات المقدمة لهم»، مؤكدًا أن عربات القطارات تعرضت للرشق من قبل الأطفال خلال رحلاته، أسفرت عن إصابات لقائدي الجرارات بجانب ركاب القطارات، مناشدًا المواطنين بضرورة توعية الأطفال بخطورة تلك السلوكيات وتوجيههم بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة باعتبارها ممتلكات للشعب.

الاحتفال بداية يناير المقبل بخروج آخر عربة قديمة في السكة

وتابع «الوزير» قائلا، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم الانتهاء من تجديد البنية الأساسية لطريق «القاهرة – أسوان» بطول 900 كم بنهاية شهر يناير، إضافة إلى الانتهاء من خط «القاهرة - بني سويف» و«نجع حمادي – الأقصر» و«الأقصر – أسوان»، بنهاية عام 2022، مؤكدًا أن تلك الأعمال تؤمن مسير القطارات بشكل كبير وسلامة الركاب، كما تم التعاقد على 260 جرارًا جديدًا تم استقدام 110 منها حتى الآن، بخلاف 1300 عربة من التحالف المجري الروسي، معلنًا الاحتفال بداية يناير المقبل بخروج آخر عربة قديمة في السكة، لتصبح العربات الموجودة إما جديدة أو مجددة

الوزارة تعمل على تحديث نظام الإشارات على خطوط السكك الحديد

وأكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على تحديث نظام الإشارات على خطوط السكك الحديد التي يبلغ طول القديم منها 10 آلاف كم، موضحا في الوقت ذاته أن الشركات العالمية تعمل في أنظمة الإشارات والبنية الأساسية، إضافة إلى القطاع الخاص المصري الوطني، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجديد البنية الأساسية وتجديد السكة على خط القاهرة – الإسكندرية بطول 210 كم بنسبة 100% بنهاية شهر يناير المقبل.